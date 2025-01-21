وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات فبراير المقبل

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات اعتبارًا من فبراير المقبل.

حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار تنافسية.

أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

كما شدد على توفيرها بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، مضيفًا أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي نقص في السلع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تناسب المواطنين.

كما أعلن عن تخصيص ركن ثابت لمعارض "أهلاً رمضان" في أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لطرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات القطاع الغذائي والصناعي، من بينهم المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما أكد الدكتور علاء عز أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على دعم معارض "أهلاً رمضان" من خلال خطة متكاملة لتوزيع السلع على المنافذ المختلفة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.

وأشاد المهندس أشرف الجزايرلي بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة التموين في دعم المبادرات الرئاسية ومراقبة الأسواق، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تقدم الدعم اللازم للمبادرة عبر توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة، يُسهم في تحقيق استقرار السوق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار مخفضة تواكب احتياجات جميع المواطنين.