سكرتير بني سويف يشهد الحوار المجتمعي بتزمنت لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

شهد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام لبني سويف ، الحوار المجتمعي ، الذي عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح ومتابعة الإجراءات المنفذة لحث وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم

وجاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري ، الذي عقد بمقر مجلس قروي تزمنت الشرقية ، بحضور علي يوسف رئيس المدينة ،عطا حسن رئيس قرية تزمنت، مهندس رفاعي جودة _مديرية الزراعة ، د. علاء سعيد مقرر المشاركة المجتمعية والحوار عن ملف التصالح ، وجمع من أهالي القرية

وخلال اللقاء تم استعراض وشرح مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ،وإجراءات ومراحل تلقى الطلبات ودورتها المستندية والأوراق المطلوبة لذلك ، علاوة على شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين،وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

كما لفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح و تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.