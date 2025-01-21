منتخب مصر يعلن برنامجه استعدادًا لمواجهة أيسلندا

يختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة أيسلندا في التاسعة و النصف مساء غدا الأربعاء بأول مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم التي تقام بنظام مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وأعلن المدير الفني الأسباني خوان كارلوس باستور برنامجه استعدادًا لمواجهة أيسلندا، ويتضمن برنامج منتخب اليد اليوم، تناول اللاعبين الإفطار في العاشرة والنصف صباح اليوم ومحاضرتين فيديو في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وأخرى في السابعة إلا ربع على أن يخوض اللاعبين مران رئيسي في الثامنة والربع مساءً.

وتضم مجموعة الفراعنة في الدور الرئيسي كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليد مع نظيره سلوفينيا يوم 24 يناير، وأخيرًا كاب فيردي يوم 26 من الشهر نفسه.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال في نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز في أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24.