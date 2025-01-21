“بحوث الصحراء” ينظم تدريبًا للمرأة المعيلة وفتيات جنوب سيناء لتحسين دخل الأسرة

أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المكثفة في محافظة جنوب سيناء، تهدف هذه الدورات إلى تدريب السيدات والفتيات على مساهمة فعّالة في تحسين دخل الأسرة، من خلال تعلم أنشطة اقتصادية يمكن أن توفر دخلًا ماديًا، مثل التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية وتسويقها، بالإضافة إلى تصنيع الأسمدة من مخلفات المنازل والزراعات المنزلية، وتربية الدواجن، فضلاً عن تدريبهن على كيفية ترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة.

وأوضح شوقي أن المرأة تلعب دوراً مهماً في التنمية الزراعية منذ القدم، وأن هذه الملتقيات التدريبية تساهم في زيادة المعرفة وتطوير المهارات التي تعزز من دورهن الفاعل في تحسين مستوى معيشة الأسرة، مما يساهم في توفير بيئة مناسبة لحياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أشاد اللواء خيري حسين السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء خلال افتتاحه فعاليات التدريب، بدور مركز بحوث الصحراء في دعم التنمية الزراعية بالمحافظة، وأثنى على جهوده في تمكين المرأة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المحافظة والمركز لتحقيق استدامة هذا المشروع ودفع عجلة الإنتاج الزراعي.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة داليا أبو زيد رئيس برنامج دعم المرأة المعيلة أن هذه الدورات تم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة. وأشارت إلى أن البرنامج يخطط لتنفيذ أنشطة طموحة لدعم السيدات في المحافظة، مع الاستمرار في التواصل معهن لنشر المعرفة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وفي الختام، تقدمت رشا مصباح مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء، والدكتورة نهى الحسيني مقرر المجلس القومي للمرأة بالشكر لمركز بحوث الصحراء على هذه المبادرة وجهوده في دعم المرأة بمحافظة جنوب سيناء.

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