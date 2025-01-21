محافظ بني سويف يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بمحيط المستشفى التخصصي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحيط المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن نشاط الرصف بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، وذلك في حضور ناصر فراج وكيل وزارة النقل، على يوسف رئيس المدينة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد صادق مدير المستشفى التخصصي، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير أعمال التطوير، وتستهدف توسعة وإعادة تخطيط وتنظيم الحركة بالشارع المواجه للمستشفى التخصصي، وتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات والتكدس الذي تشهده المنطقة نظرا للإقبال والتردد الكبير على المستشفى، حيث تم إزالة الأرصفة العشوائية والجزيرة الوسطى وإعادة تخطيط الشارع ورصفه بعد توسعته وعمل بلدروات وأرصفة وخرسانة مطبوعة، لزيادة استيعاب الحركة الكثيفة بمحيط المستشفى.

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي قطاع الطرق، مستجدات وأعمال الموقف التنفيذي لخطة الرصف للعام المالي الحالي، والتي تشمل أعمال رصف وتوسعة وتطوير أكثر من 130 شارع وطريق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي يتم العمل بها بالتوازي، بجانب أعمال إنترلوك للشوارع التي تقل عن 8 متر ويتعذر دخول معدات ومواد الرصف لها نظرًا لضيقها وعدم اتساعها.