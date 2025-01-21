انفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 181 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 يناير إلى 20 يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 3 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (13717) رأس ماشية، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية للأمراض المشتركة و أهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6058 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الحقول و الزراعات وخاصة القمح، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول التوصيات الخاصة بزراعات القمح، كما تم مرافقة محافظ القليوبية، اثناء تفقد الدفعة الأولى من مبادرة وزارة الزراعة لإطلاق منافذ متنقلة للسلع والمنتجات الغذائية بعدد من مدن وأحياء المحافظة، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع مديرى الادارات التعاونية، لمتابعة سير العمل والتيسير على المزارعين، كما تم ازالة 20 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، ومواصلة المرور على زراعات الخضر والفاكهة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمالها، كما تم المرور على محلات بيع المبيدات و المخصبات الزراعية، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقى الخصوصية، كما واصلت مديرية الطب البيطري استكمال حصر الثروة الحيوانية بالمحافظة، كما تم ادراج ادارة بيطرية جديدة بمدينة مسير، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة عمليات صرف الاسمدة بالجمعيات الزراعية، كما تم عقد ندوة إرشادية، ومواصلة ازالة التعديات على الأرض الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قوافل بيطرية مجانية بادارة اجا البيطرية، لخدمة المربيين بالمجان، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 26 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي عدد 6981 حيوان، وتم عقد لقاءات إرشادية، وشن حملات للتفتيش على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 1380 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 17 ألف و 960 طائر ضد الامراض الوبائية.



فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا مع مسئولي وزارة الموارد المائية و الري بالمحافظة، لبحث الإستعداد للموسم الصيفي و الاحتياجات الخاصة بالمزارعين، والتأكيد على تطهير المراوى والمصارف الخصوصية، كما تم إطلاق قافلة إعلام ريفى حول محصول القمح، وتدوير المخلفات، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمالها، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بالعلمين حول التعامل مع التقلبات الجوية ومواجهة موجات الصقيع، وتم تقديم جميع الحلول والتوصيات اللازمة.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الجمعيات الزراعية، وفحص الزراعات، كما تم عقد مدرسة حقلية حول محصول القمح، ويوم حقلي حول محصول بنجر السكر، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح، كذلك الزراعات بالمحافظة، ومواصلة أعمال الحصر، للمساحات المنزرعة، و المشاتل، كما تم تنفيذ ندوة حول دور الطب البيطري فى تنمية الثروة الحيوانية فى شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمتابعة الاعمال، والتيسير على المزارعين، ومتابعة التجمعات التنموية الجديدة، كما تم تفقد الزراعات، كما تم تشكيل لجنة لتدقيق حصر الثروة الحيوانية.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور على الزراعات الشتوية، لمتابعة وفحص المحاصيل المنزرعة للموسم الشتوى وتوزيع المبيدات و المخصبات للزراعات، كما تم المرور علي محلات المبيدات والمخصبات والجمعيات بمركزي الفيوم وابشواى، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، ندوة إرشادية حول اهم الآفات التى تصيب محصولي البصل والثوم وطرق الوقاية والعلاج، كما تم عقد سيمينار حول محصول القطن، كما تم ازالة 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمركز اهناسيا، وحضور اجتماع بمقر مديرية الطب البيطرى، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال استكمال حصر الثروة الحيوانية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات الشتوية، كما تم عقد يوم حقلي حول مكافحة حشائش القمح لتعريف المزارعين بأهم العمليات الزراعية الخاصة بمحصول القمح واهمية الزراعة على مصاطب.

وخلال هذا الأسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على الادارات الزراعية، كما تم تنفيذ ندوة حقلية حول محصول القمح، كما أعلنت المديرية استمرار اعمال تطهير المساقي الخصوصية بقرية الشقيفى بمركز ابوتشت، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، في احتفال مصانع السكر في تكريم المزارعين، الأعلى انتاجية، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة حصر المحاصيل، وعقد اجتماع مع رؤساء الأقسام لمتابعة الأعمال، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية حول زيادة خصوبة التربة وتدوير المخلفات، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، عدد من الندوات الارشادية، ومواصلة المرور على اسواق الماشية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

1000152711

1000152709

1000152707

1000152705