النني يقود تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شباب الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي.

يحل فريق الجزيرة بقيادة النني، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره شباب الأهلي بملعب آل راشد، في لقاء ينطلق في الثالثة و5 دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام شباب الأهلي، ليواصل مشاركته أساسيًا، كما يشارك في مباراة اليوم في مركزه الأساسي، بعدما اعتمد عليه المدرب عموتة في مركز قلب الدفاع لتعويض غيابات الفريق في الفترة الأخيرة.

خاض محمد النني 10 مباريات في الدوري الإماراتي مع الجزيرة، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي.

يحتل الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي شباب الأهلي في وصافة الترتيب بـ29 نقطة خلف الشارقة المتصدر بفارق نقطتين.

تشكيل الجزيرة ضد شباب الأهلي

حراسة المرمى: علي خضيف

خط الدفاع: زايد الزعابي - خليفة الحمادي - تاجير - حمدان عبد الرحمن

خط الوسط: محمد النني - مامادو كوليبالي - كيبانو - فينيسيوس ميلو

وفي الهجوم: نبيل فقير - رامون ميريز.