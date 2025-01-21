مانشستر سيتي يتعاقد مع المدافع البرازيلي فيتور ريس من بالميراس

أعلن مانشستر سيتي رسميًا ضم المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس من نادي بالميراس، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو، حيث تم استكمال إجراءات التعاقد بنجاح عن طريق وكيل اللاعب، فيديريكو باستوريلي، لينضم ريس إلى صفوف الفريق على الفور.

ويعد هذا التعاقد هو الثاني لمانشستر سيتي هذا العام بعد التوقيع مع خوسانوف.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة القادمة ستكون مع اللاعب المصري عمر مرموش، مع احتمالية إتمام صفقة أخرى قريبًا.

وبهذا التعاقد، يواصل مانشستر سيتي تعزيز فريقه بعناصر شابة ومميزة في إطار استراتيجيته لدعم النجاح المحلي والدولي.