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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: أطلقنا عملية واسعة في جنين.. ونتحرك بشكل منهجي ضد المحور الإيراني

نتنياهو
نتنياهو
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة الغربية.

وقال "نتنياهو"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت اليوم عمرية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني؛ وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، أن العملية العسكرية في جنين يطلق عليها اسم عملية "السور الحديدي"، موضحًا أن هذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

وأردف: "نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أسلحته في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية، واليد لا تزال ممدودة".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاهرة الاخبارية الجيش الإسرائيلي جنين