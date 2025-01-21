محاولة انتحار "هشام جوجل" المتهم بابتزاز خطيبته من الطابق الرابع بالفيوم

أصيب المتهم "هشام م. ك" والشهير بـ هشام جوجل من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب قيامه بإلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم بنية الانتحار، بعد أن تم القبض عليه بسبب قيامه بابتزاز خطيبته وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك كما ذكر شقيق الفتاة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى الرابع عشر من الشهر الجاري عندما نشر شاب يدعى مصطفى الأعصر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: مساء الخير. منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام محمود كمال حمدون" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.

على مدار خمس سنين لجأنا لكل الطرق القانونية، وبشكل شخصي كنت رافض تمامًا فكرة النشر عن الموضوع، عشان الأضرار النفسية والضغوط المجتمعية اللي ممكن تقع على أختي، ولكن بما إنها كده كده متضررة وبما إن فاض بينا الكيل، فمضطر أتكلم علانية عن اللي بيحصل بقاله خمس سنين بدون أي تحرك أو حماية من الجهات المسؤولة رغم لجوئنا لكل السبل.

لجأنا لأقسام الشرطة، ومباحث التليفونات، ومباحث الانترنت، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني. فمش فاهم نعمل ايه تاني عشان نحمي منار من مصير نيرة أشرف، وإن شخص مختل بيطاردها ويهددها بقاله خمس سنين، وبالفعل أخدنا ضده حكم من المحكمة في أحد القضايا سنة 2024.

وأنا بكتب البوست ده بعد ما فاض بينا الكيل، وبحاول إني أوصل الصوت، لمؤسسات الدولة والجهات المسؤولة والإعلام والمنظمات الحقوقية والمنظمات النسوية. فكمان لو حد يقدر يساعدنا، يكون مشكور جدًا.

وأثار وقتها هذا المنشور غضب متابعين موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وقاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية مطالبين سرعة القبض على المتهم.

وبالفعل تم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها ثم تحويل محاكمته بمحكمة جنايات الفيوم.