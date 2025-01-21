الخطيب وحسن حمدي وطاهر أبوزيد في جنازة ميمي الشربيني|صور

شارك حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، ومحمود الخطيب رئيس النادي الحالي، وعدد كبير من نجوم القلعة الحمراء وكرة القدم المصرية في جنازة الراحل ميمي الشيربيني المعلق الشهير ونجم النادي الأهلي الأسبق الذي وافته المنية أمس الأثنين.

وتواجد حسن حمدي والخطيب وحسام غالي وأحمد شوبير وطاهر أبو زيد وفتحي مبروك وخالد بيبو نجوم الأهلي السابقين في جنازة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني التي اقيمت بعد ظهر اليوم.

وشيعت جنازة ميمي الشيربيني بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

موعد جنازة ميمي الشربيني

تقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة الراحل ميمي الشربينى، نجم الأهلي السابق وأسطورة التعليق الرياضي، والذي ودع عالمنا أمس الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من مسجد عمرو بن العاص.

ويعد الراحل ميمى الشربيني من أشهر المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي، ولاعب الأهلي المصري السابق وبدأ ميمي مشواره مع الكرة في النادي المصري القاهري، ومن بعدها بدأ قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، السعى للظفر بخدماته.

ولكن حبه للأهلي جعله يرفض عرض الزمالك القوى، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخي عبده البقال في تحقيق حلمه بالانتقال للأهلي مع زميله وقتها طه إسماعيل، وأطلق عليه المستكاوى لقبًا جديداً هو «الألفة» والمرحلة الأهم غير لعب الكرة والتدريب في حياة ميمي الشربيني كانت عندما نجح في اختبار الإذاعة في فبراير 1976، ليصبح أحد ألمع معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها، ولهذه قصة يرويها الشربيني بنفسه في حوار تلفزيوني قديم.