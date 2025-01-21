لخطأ في حسابه البنكي.. مختل عقليا يتعدى على موظفي بنك مصر بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم ظهر اليوم واقعة غريبه عندما قام أحد العملاء لبنك مصر فرع الفيوم مختل بالاعتداء على عدد من موظفي البنك بآلة حادة" سكين"، مما أثار الرعب والخوف لدى المواطنين داخل البنك، عندما اصاب 3 أمناء شرطة أثناء السيطرة على الموقف في محاولة القبض عليه.

كان اللواء أحمد عزت مساعد زير الداخليه مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بواقعة اعتداء مواطن على الموظفين داخل بنك مصر فرع الفيوم، وعدم السيطرة عليه ويظهر عليه علامات عدم التوازن النفسي والعقلي.

وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي بانتقال قوة لمحل الواقعة وتبين قيام مواطن بالعقد الرابع من عمره يظهر عليه علامات الاختلال العقلي والنفسي وبيده آلة حاده"سكين" يروع بها موظفي البنك لخطأ في حسابه البنكي، وسحب مبالغ ماليه من عليه، مما جعله يتردد على موظفي البنك في الطابق الثاني أكثر من مره لعدم حل مشكلته.

و أطلقت الأجهزة الأمنية قنبلة غاز مسيلة للدموع للسيطرة على الموقف والقبض عليه عقب إصابته لثلاثة من أمناء الشرطة حاولا القبض و الأمساك به والسيطرة عليه، وتم القبض عليه وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.