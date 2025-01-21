البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.26%

أغلقت البورصة الأردنية تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى النقطة 2629، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نتيجة عقد 1807 صفقات.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

