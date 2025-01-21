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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 72 طائرة روسية بدون طيار في آخر 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن سلاح الجو التابع للجيش الأوكراني صباح، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 72 طائرة روسية بدون طيار حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وذكر سلاح الجو في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): "أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا في الفترة المذكرة بـ 131 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأنواع أخرى من اتجاهات روسية مختلفة بما في ذلك ميلروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك. بالإضافة إلى ذلك، أطلق أربعة صواريخ باليستية من طرا اسكندر-إم من منطقة فورونيج".
وأضاف البيان أنه تم التصدي للغارة الجوية من قبل الطيران وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.
وتابع" أنه صباح اليوم تم التأكد من تدمير 72 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات بدون طيار أخرى في مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وتشيركاسي وتشرنيجوف وكييف وزيتومير وخميلنيتسكي وفينيتسا وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وميكولايف وأوديسا وزابوروجيا وريفني، فضلا عن تعطيل 59 طائرة بدون طيار للروس حتى اختفت تماما من رادارات المتابعة الجوية، وفي منطقتي بولتافا وتشيركاسي، تضررت المؤسسات والمرافق الزراعية والمنازل الخاصة من جراء الهجمات الأخيرة، حسب البيان.

أوكرانيا طائرة روسية