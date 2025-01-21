وزير التموين يجتمع مع شركة النيل للزيوت والمنظفات لبحث توافر السلع

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة النيل للزيوت والمنظفات، لمناقشة آليات تكثيف معروض الزيوت وضمان استقرار الأسعار.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة ملتزمة بمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما شدد على أهمية التعاون مع الشركات الوطنية لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية ودعم استقرار السوق.

وأشار إلى أن الأولوية هي تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع منع أي مغالاة قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

استعرض الاجتماع الموقف المالي والتجاري والتسويقي لشركة النيل للزيوت والمنظفات، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق النمو المستدام.

كما تمت مناقشة خطط الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلي.

بالإضافة إلى إعادة إحياء العلامات التجارية التابعة للشركة في مجال المنظفات، وهو ما يسهم في تحسين الحصة السوقية للشركة ويعزز ثقة المستهلك في منتجاتها.

كما تطرق الاجتماع إلى خطط الشركة لتكثيف الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية لضمان توافر المنتجات الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.

مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتحقيق استقرار السوق ومنع أي أزمات.

من جانبهم، أكد مسؤولو شركة النيل للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

كما أشاروا إلى استعدادهم لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المحلي وضمان استقرار السوق.

كما أبدوا حرصهم على تنفيذ خطط التطوير وإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة لهم، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

شدد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة وشركة النيل للزيوت والمنظفات لضمان تنفيذ خطط التوسع والتطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم للشركة بما يضمن استقرار الأسعار ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الشركات الوطنية.

بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.