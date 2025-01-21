محافظ الإسكندرية يوجه مديرية الطرق بسرعة ترميم الحفر بمطلع محور المحمودية

في إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على الاستجابة السريعة لمطالب وشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة منظومة رصف الطرق و ترميم الحفر والهبوطات بالأسفلت، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

بمجرد رصد شكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوجود حفر يمكن أن تشكل خطورة على حياة المواطنين بطريق محور التعمير مطلع محور المحمودية في الطريق القادم من الساحل إلى الإسكندرية أسفل كوبري العقيد الشهيد محمد سمير حسن فتحي، وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بسرعة ترميم الحفر تفادياً لوقوع حوادث على الطريق وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وفي السياق ذاته؛ وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين و ترميم الحفر و تهالك الأسفلت المحيط بشريط الترام الذي يعيق حركة السير أمام الغرفة التجارية وشارع الشهداء بمنطقة محطة الرمل بنطاق حي وسط، وبالفعل تم ترميم الحفر وإصلاح الأسفلت المتهالك بمحيط الترام بالشارع.

وفي إطار اهتمام محافظة الاسكندرية بإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها وخاصة في الطرق السريعة ؛ فقد قامت مديرية الطرق و النقل بالانتهاء من إعادة الشيء لأصله في بداية الطريق الدائري اتجاه كارفور بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء.