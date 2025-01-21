تأجيل محاكمة سيدة وشقيقها للنصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج إلى 11 فبراير 2025

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سيدة وشقيقها، لاتهامهما بالنصب وسرقة الرجال من راغبى الزواج إلى جلسة 11 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن السيدة ابتكرت فكرة شيطانية لسرقة المواطنين، بعدما استدرجت ضحاياها من خلال عرض نفسها على راغبى الزواج والباحثين عن عروس على موقع للزواج على شبكة الإنترنت.

وأضاف أمر الاحالة المتهمة وشقيقها كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج منهم، حيث تتواصل المتهمة مع ضحاياها عبر موقع للزواج"على شبكة الإنترنت.

وأوضح أمر الاحالة ان المتهمة اتفقت مع شخص على التقابل في أحد الكافيهات، للتعرف عليه تمهيدا للزواج منه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب الاولي من العريس الضحية أن يقابل شقيقها ليشاهد ويعاين شقة الزوجية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه عقب التقابل مع المجنى عليه في شقته تضع المتهمة له مخدر في الجاتوه يفقد علي اثره ومن ثم تقوم وشقيقها بسرقة كل محتويات الشقة.