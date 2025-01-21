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الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

اجتماع جديد في الزمالك اليوم لبحث ملف زيزو بعد " تحول مفاجئ"

اجتماع جديد في الزمالك
اجتماع جديد في الزمالك اليوم لبحث زيزو بعد " تحول مفاجئ"
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 أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى أنه حدث انقسام داخل نادي الزمالك بشأن زيزو بسبب الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي

 وكان هناك تفكير حول بيع اللاعب خلال شهر يناير الجاري والاستفادة من أمواله، لكن البعض رفض الفكرة وأكد أهمية استمرار زيزو مع الفريق

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء من أجل بحث موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من تجديد عقده مع النادي

وعادت المفاوضات بين زيزو وإدارة الزمالك بشأن التجديد لتجد تعثراً مفاجئاً ليضطر المجلس لتحديد موعد جلسة عاجلة اليوم لبحث مقترحات والد اللاعب بشأن بنود التعاقد قبل الرد عليه بصفة نهائية وحسم الملف برمته.

https://youtube.com/shorts/FOT44XvKKeg

اجتماع إدارة نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو لإعلامي أحمد شوبير