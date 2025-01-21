اجتماع جديد في الزمالك اليوم لبحث ملف زيزو بعد " تحول مفاجئ"

أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى أنه حدث انقسام داخل نادي الزمالك بشأن زيزو بسبب الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي

وكان هناك تفكير حول بيع اللاعب خلال شهر يناير الجاري والاستفادة من أمواله، لكن البعض رفض الفكرة وأكد أهمية استمرار زيزو مع الفريق

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء من أجل بحث موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من تجديد عقده مع النادي

وعادت المفاوضات بين زيزو وإدارة الزمالك بشأن التجديد لتجد تعثراً مفاجئاً ليضطر المجلس لتحديد موعد جلسة عاجلة اليوم لبحث مقترحات والد اللاعب بشأن بنود التعاقد قبل الرد عليه بصفة نهائية وحسم الملف برمته.

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