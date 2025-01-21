"العمل" تعلن موافقة الجهاز المركزي على شغل 46 وظيفة بالوزارة ومديرياتها

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء ،عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،على شغل 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة ومديرياتها.

وقال وزير العمل محمد جبران، إن الإستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية.

وأوضح جبران، أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتتنظيم والادارة ،وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان ،وشروط التقديم ،فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وذلك خلال أيام .