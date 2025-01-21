تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات والإشغالات ومتابعة جودة السلع الغذائية بأسوان

يواصل مسئولى المحليات في أسوان تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمختلف المراكز والمدن خلال الفترة الصباحية والمسائية ، فضلاً عن متابعة توفير السلع بالجودة العالية وبأسعار مناسبة للمواطنين .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة بروز مخالف بإمتداد حى العقاد بنطاق حى جنوب ، وهو الذى توازى مع الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة الأحياء والمناطق السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ، وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين بمشروع النظافة ، مدعمين باللوادر والمعدات الخفيفة والثقيلة ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات ونظافة الأحواض وصيانة المسطحات الخضراء .

تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال النظافة وتسوية الشوارع الداخلية مع تكثيف أعمال التشجير بمختلف المناطق والأحياء .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة محمد جلال بمواصلة أعمال الجرد ورفع كفاءة الشوارع داخل المدينة ، مع أضاءة الشوارع الرئيسية والداخلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة الحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة للمرور على المخابز ومحلات الجزارة والسوبر ماركت شارك فيها ممثلي التموين والصحة والعلاج الحر للإطمئنان على جودة السلع الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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