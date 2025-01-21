جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه باشر مع جهاز الأمن وحرس الحدود «عملية عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال على جنين».

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس، حتى صباح اليوم، 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن من بين المعتقلين صحافية من الخليل، وسيدة من رام الله، بالإضافة إلى أشقاء معتقلين سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وقلقيلية، ورام الله، ونابلس.

ووفق البيان، «نفّذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني، أمس، في بلدتي عزون، وبيت فوريك للعشرات من الشبان، رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين».