تصحيح عينة عشوائية بسبب صعوبة امتحان العلوم بدمياط

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في دمياط عدة شكاوى بشأن صعوبة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لمادة العلوم، وبناء على توجيهات الدكتور ايمــن الشهــابي محافــظ دميــاط، قرر ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، سرعة تصحيح عينة عشوائية لأوراق إجابات الطلاب على مادة العلوم من جميع مدارس المحافظة، وذلك للوقوف على مدى صعوبة الامتحان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة لأبنائنا للطلاب."

وتابع "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عملية تسليم المطبعة السرية لمظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية بدمياط امتحان الفصل الدراسي الاول للعام 2024 /2025 في مادتي العلوم والتربية الفنية بناء على تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية.

وترأس "وكيل الـوزارة" غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة تمام وصول الأسئلة الي الادارات التعليمية لتوزيعها علي اللجان في التوقيتات المحددة.

وأجرى "عمارة" جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الامتحانية، بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته التفقدية بمتابعة لجنة بنت الشاطئ الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية، وأكد خلال الجولة حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، واستأنف جولته بمتابعة لجنة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية.

واطمأن "عمارة" على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر، موجها بعدم خروج الطلاب قبل نهاية الوقت، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة، وعلي جانب آخر وجه الملاحظين بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان ليتمكن الطالب من أداء امتحانه في مناخ مناسب.

وبعودة "وكيل الــوزارة" إلى ديوان المديرية، توجه إلى غرفة العمليات المركزية، والتى أكدت أن الامتحانات تسير بشكل جيد وعلى أكمل وجه، وبتواصل غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، أكدت عدم رصد أية شكاوى أو مشكلات.

وأعرب "عمارة" عن ثقته في قدرة الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتائج مشرفة، وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية