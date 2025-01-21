تحذيرات من عمليات احتيال تستغل شهرة شوكولاتة دبي

أطلقت شركة كاسبرسكي تحذيرًا من تزايد عمليات الاحتيال السيبراني التي تستهدف المستهلكين المهتمين بشوكولاتة دبي الشهيرة. ووفقًا لتحليل خبراء الشركة، يستغل المحتالون الطلب المتزايد على هذا المنتج المميز من خلال إنشاء مواقع مزيفة تنتحل صفة علامات تجارية معروفة أو متاجر إلكترونية وهمية.

انتحال صفة علامات تجارية موثوقة

وقد أشار خبراء كاسبرسكي إلى حملة احتيالية واسعة في الإمارات تتضمن مواقع إلكترونية مزورة تدّعي تمثيل خدمة التوصيل "ديليفرو" وشركة تصنيع شوكولاتة دبي الأصلية "Fix Dessert Chocolatier". وتستهدف هذه المواقع استغلال ثقة المستهلكين وسمعة العلامات التجارية المعروفة لإغراء العملاء بشراء منتجات لن تصلهم أبدًا.

وأكد براشانت تالوار؛ رئيس قسم البقالة والتسوق في "ديليفرو الإمارات"، أن منتجات "Fix Dessert Chocolatier" تتوفر حصريًا عبر منصة "ديليفرو" الرسمية، مشددًا على التزام الشركة بتوفير تجربة تسوق آمنة وموثوقة.

متاجر وهمية مستقلة

أما على الصعيد الدولي، فقد تم إنشاء متاجر إلكترونية وهمية تدّعي بيع شوكولاتة دبي، وتعمل هذه المتاجر على جمع الأموال من العملاء ثم تختفي دون تسليم المنتجات.

وفي هذا السياق، صرحت سارة حمودة، مؤسس "Fix Dessert Chocolatier"، بأن منتجات الشركة متوفرة حصريًا في دبي وأبوظبي عبر "ديليفرو"، مع التأكيد على أهمية توعية العملاء بالمخاطر وحثهم على الإبلاغ عن البائعين غير الموثوقين.

نصائح كاسبرسكي للحماية

وأكدت أولغا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي، أن استغلال شهرة شوكولاتة دبي يعد نموذجاً شائعاً لاستهداف المستهلكين عبر الإنترنت. وشددت على أهمية اتخاذ خطوات وقائية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، ومنها: