إعلام إسرائيلي: عملية جنين انطلقت بقرار سياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية جنين انطلقت بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن قرار الكابينت شن عملية في جنين جاء بعد أن أدخل الضفة ضمن أهداف الحرب.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، الأحد الماضي، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.