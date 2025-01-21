ضبط سائق استولى على هاتف محمول من راكبة أجنبية بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق بإحدي شركات النقل الذكي، لقيامه بالاستيلاء على هاتف محمول من إحدي السيدات بمنطقة المعادي.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط (سائق "يعمل بإحدى شركات النقل الذكى") لقيامه بالإستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب استقلالها السيارة رفقته وترك هاتفها سهواً بداخل السيارة بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله سيئ النية (عاطل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.