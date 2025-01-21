بمشاركة 350 شركة.. وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يفتتحان معرض "أجري إكسبو" بوادى النطرون

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لمستلزمات الزراعة "أجري إكسبو 2025 " في نسخته العاشرة، بأحد الفنادق بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بمركز وادي النطرون.

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على دعم التنمية الزراعية وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتطوير منظومة الزراعة، بما يعزز التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعالمية ويدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشهد الافتتاح الدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوادى النطرون، وقيادات المحافظة والوزارة وعدد كبير من المستثمرين والخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية المعرض الذي يعد منصة هامة لدعم الزراعة المصرية وتطويرها عبر عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مستلزمات الزراعة.

وكما اكدت محافظ البحيرة، على دوره في تعزيز الصادرات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي وفتح أسواق جديدة في الدول الأفريقية والعالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تُعد السلة الغذائية الأولى في مصر وتلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد القومي.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم الفلاح المصري وتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، مشيدًا بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها في قطاع الزراعة والتي ساهمت فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتوسيع الرقعة المزروعة، مما يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 350 شركة تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية، كما سيشهد المعرض عقد لقاءات مع عدد من المستثمرين لتوسيع قاعدة الاستثمارات الزراعية وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات "أجري إكسبو 2025" حتى يوم الأربعاء 22 يناير، بمشاركة خبراء دوليين ومستوردين من أكثر من 20 دولة، من بينها كينيا، نيجيريا، غانا، السنغال، إثيوبيا، الكاميرون، السودان، ليبيا، الجزائر، وتونس. وسيتيح المعرض فرصًا كبيرة لعقد صفقات تجارية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما يتضمن المعرض جناحًا خاصًا بكبار الاستشاريين الزراعيين الذين سيقدمون خبراتهم لأكثر من 20 ألف زائر متخصص. وستُعقد ورش عمل وجلسات نقاشية حول محاصيل استراتيجية مثل الفراولة، النخيل، المانجو، والعنب، بالإضافة إلى 50 محاضرة علمية يقدمها خبراء من دول مثل مصر، إسبانيا، إنجلترا، هولندا، فرنسا، والولايات المتحدة.

ويحظى المعرض برعاية كبرى الشركات الزراعية المصرية والعالمية، من بينها "قويسنا للتنمية الزراعية"، "كفر الزيات للمبيدات"، و"الصفا للأسمدة"، إلى جانب مشاركة أجنحة دولية من الصين، الهند، وتركيا، مما يعكس أهمية المعرض كملتقى دولي للخبرات والابتكارات الزراعية.