بالفيديو.. النيل للأخبار: اصطفاف شاحنات المساعدات برفح استعدادا للدخول إلى غزة

قال محمد عبدالصبور، مراسل فضائية النيل للأخبار من رفح، إن هناك اصطفافًا كبيرًا لعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية في حالة انتظار للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة دخلت 150 شاحنة مساعدات محملة بمختلف المساعدات، بجانب عدد من شحانات الوقود والسولار والغاز دخلت أيضا إلى معبر رفح الحدودي.

وأضاف "عبد الصبور" في رسالة له على الهواء، على فضائية "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لا نلحظ أي نشاط عسكري ولا نلحظ أي تصعيد عسكري أو أي أصوات يمكن أن تدلل على إننا إزاء عمليات عسكرية في ظل الهدنة لليوم الثالث على التوالي لها، موضحًا أن العنوان الأبرز في اليوم الثالث هو الهدنة الصامدة حتى هذه اللحظة، وسط تدفق كبير لعمليات إدخال المساعدات.

وتابع، أن هذا الأمر يأتي وسط حالة من الاستنفار ورفع حالة الطوارئ في مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية والطائرات الطبية المجهزة لنقل الجرحى والمصابين.