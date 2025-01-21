الأمم المتحدة: أكثر من 900 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة

دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، اليوم الثلاثاء، بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في زيادة كبيرة في المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "زملاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يبلغوننا أن 915 شاحنة عبرت إلى غزة اليوم، بناءً على المعلومات التي تلقيناها من خلال التواصل مع السلطات الإسرائيلية والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الشرق الأوسط يعاد تشكيله ولكن من غير الواضح ما الذي سيظهر بعد ذلك، مسلطا الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل فلسطين.



وقال في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن المنطقة تمر بمرحلة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين، ولكن أيضا بالإمكانات.