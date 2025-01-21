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الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 45192 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (45192) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(969) مخالفة السير بدون تراخيص.(19) دراجة نارية مخالفة.(21911) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(5) مخالفات موقف عشوائى.(1095) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.(6) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

لإدارة العامة للمرور المرور خلال 24 ساعة عن ضبط