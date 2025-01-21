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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على أفراد تشكيل عصابي سرقوا سيارة وقطعوها لأجزاء بالمعادي

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة سيارة بمنطقة المعادي وتقطيعها إلي أجزاء، كما تم ضبط عميلهم مالك مركز صيانة سيارات.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وتقطيعها إلى أجزاء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها، والتصرف فى الأجزاء الخارجية للسيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك مركز صيانة سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) "تم ضبطه".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية 15 مايو 3 أشخاص بمنطقة المعادى ة قسم شرطة 15 مايو قسم شرطة المعادي مركز صيانة سيارات