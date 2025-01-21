القبض على أفراد تشكيل عصابي سرقوا سيارة وقطعوها لأجزاء بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة سيارة بمنطقة المعادي وتقطيعها إلي أجزاء، كما تم ضبط عميلهم مالك مركز صيانة سيارات.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة في ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وتقطيعها إلى أجزاء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها، والتصرف فى الأجزاء الخارجية للسيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك مركز صيانة سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) "تم ضبطه".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.