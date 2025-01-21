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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد فؤاد وإيهاب توفيق يحييان أمسية غنائية لأول مرة في الكويت

حفل محمد فؤاد وايهاب
حفل محمد فؤاد وايهاب توفيق
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يترقب الجمهور أمسية فنية مميزة يوم 30 يناير الجاري، حيث يلتقي اثنان من أبرز نجوم الأغنية المصرية، المطرب محمد فؤاد والمطرب إيهاب توفيق في حفل غنائي ساحر على المسرح المفتوح بحديقة الشهيد في الكويت.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وحول هذا الحدث الفني اكدت الجهة المنظمة للحفل على أهمية تقديم فن راقٍ وهادف لجميع أفراد الأسرة، وتقديم هذه الأمسية الاستثنائية التي تجمع بين اثنين من عمالقة الأغنية المصرية. 

وقد لمع نجم كل من محمد فؤاد وإيهاب توفيق خلال التسعينيات، وما زالا يحتفظان بشعبية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة في الخليج والوطن العربي لذلك هناك حرص على تقديم تجربة موسيقية فريدة للجمهور

الأمسية ستتضمن العديد من المفاجآت التي ستضيف لمسة خاصة على هذه الليلة التي لن تُنسى.

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