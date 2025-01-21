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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يلغي العقوبات الأمريكية على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

ترامب
ترامب
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ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن السابقة على جماعات المستوطنين الإسرائيليين اليمينية المتطرفة والأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض، أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في الأول من فبراير 2024، والذي سمح بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

ويمثل قرار ترامب تراجعا عن إجراء سياسي رئيسي اتخذته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي فرض عقوبات على العديد من المستوطنين والكيانات الإسرائيلية، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وقد أثار تزايد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي في الأراضي المحتلة القلق بين بعض حلفاء إسرائيل الغربيين.

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