محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية وعينية وكرسي متحرك لحالة إنسانية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بأحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم بناحية حي غرب، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب لقائه به بجولته الميدانية الموسعة أمس بمركز ومدينة شبين الكوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في استجابة فورية للتعرف علي مطالبه والاستماع إلى شكواه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر وتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بما يحقق الصالح العام.

وأمر محافظ المنوفية بتوفير كرسي متحرك وصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم وبطاطين له تعينه علي متطلبات الحياة المعيشية مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة لتوفير حياة كريمة وآمنة، مؤكدًا على استمرار اللقاءات اليومية بالمواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم واتخاذ إجراءات وحلول فورية حيالها، مشيرًا حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.