إطلاق استمارة المشاركة في الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية

أعلن منتدى ناصر الدولي، في بيان صحفي صباح اليوم، عن إطلاق استمارة التسجيل في الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية، والمقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة، والشباب الفاعلين والمؤثرين حول العالم.

وأشار الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي، مؤسس منتدى ناصر الدولي، إلى أن الدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف 150 قياديًا وقيادية من مختلف دول العالم، من بينهم صناع القرار بالقطاع العام، خريجو برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، خريجو برنامج متطوعي الأمم المتحدة، خريجو الأكاديمية الوطنية للقيادة، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، ممثلو اللجان الوطنية لمهرجان شباب العالم، بالإضافة إلى ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، نشطاء المجتمع المدني، رؤساء المجالس القومية للشباب، أعضاء المجالس المحلية، قيادات حزبية شابة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، الإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وأضاف مؤسس منتدى ناصر الدولي أن منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة تهدف إلى اختيار نخبة من القيادات الشابة حول العالم بناءً على معايير دقيقة وعادلة، بما يعكس الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وتتماشى هذه المعايير مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والأجندات الإقليمية والعالمية. وأكد أن النظام الشامل لاختيار المشاركين يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والابتكار القيادي. كما أوضح أن من ضمن شروط الاشتراك في المنحة، أن يتراوح عمر المتقدمين بين 18 و40 عامًا، مع إتاحة التقديم للشباب من دول الجنوب العالمي، مثل إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية وغيرها.

وجدير بالذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تشكل إحدى الروافد المصرية التي تؤدي دورًا في دعم جهود التنمية الدولية، من خلال تعزيز تأهيل الكوادر المستحقة للرعاية عبر تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب كإحدى آليات التحضير لتمكينهم في المناصب القيادية والتنفيذية، والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم. كما تستهدف المنحة القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم، وتسعى إلى نقل التجربة المصرية التنموية في ترسيخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.

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