اليوم .. اتحاد الكتاب يكرم الراحل بشير الديك

تقيم جمعية مؤلفي الدراما بالتعاون مع اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي ونقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة حفل تأبين وتكريم للكاتب الكبير بشير الديك الذي وفاته المنية في 31 ديسمبر من العام المنقضي، وذلك بمقر اتحاد الكتاب بشارع حسن صبري بالزمالك، في أول نشاط لها بعد تولي السيناريست أيمن سلامة رئاستها خلفا للراحل بشير الديك.

يحضر اللقاء عدد من الكتاب والمخرجين إلى جانب الدكتورة دينا ابنه الراحل الذي امتعنا بأعماله السينمائية الرائعة كفيلم سواق الاتوبيس والحريف وليلة ساخنة وغيرها من الأعمال الخالدة و سيقام حفل التأبين اليوم الثلاثاء 21 يناير في تمام السادسة مساءً.

وولد بشير الديك فى 27 يوليو 1944 ويعد واحدًا من أبرز كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، قام بكتابة سيناريوهات عدة أفلام مميزة بالخصوص في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، واشتغل مع عدة مخرجين خاصة مخرجي الواقعية الجديدة مثل محمد خان في الحريف، وعاطف الطيب في سواق الأتوبيس.