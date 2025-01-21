ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم .. اتحاد الكتاب يكرم الراحل بشير الديك

بشير الديك
بشير الديك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تقيم جمعية مؤلفي الدراما بالتعاون مع اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي ونقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة حفل تأبين وتكريم للكاتب الكبير بشير الديك الذي وفاته المنية في 31 ديسمبر من العام المنقضي، وذلك بمقر اتحاد الكتاب بشارع حسن صبري بالزمالك، في أول نشاط لها بعد تولي السيناريست أيمن سلامة رئاستها خلفا للراحل بشير الديك.

يحضر اللقاء عدد من الكتاب والمخرجين إلى جانب الدكتورة دينا ابنه الراحل الذي امتعنا بأعماله السينمائية الرائعة كفيلم سواق الاتوبيس والحريف وليلة ساخنة وغيرها من الأعمال الخالدة و سيقام حفل التأبين اليوم الثلاثاء 21 يناير في تمام السادسة مساءً.

وولد بشير الديك فى 27 يوليو 1944 ويعد  واحدًا من أبرز كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، قام بكتابة سيناريوهات عدة أفلام مميزة بالخصوص في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، واشتغل مع عدة مخرجين خاصة مخرجي الواقعية الجديدة مثل محمد خان في الحريف، وعاطف الطيب في سواق الأتوبيس.

تكريم بشير الديك اتحاد الكتاب يكرم بشير الديك