سانتا كلارا البرتغالي يطلب 10 ملايين يورو لبيع جابرييل سيلفا للأهلي

رفض نادي سانتا كلارا البرتغالي العرض المقدم من النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع النادي البرتغالي للتعاقد مع مهاجمه البرازيلي لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الفترة الحالية.

وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن النادي الأهلي قدم عرضًا ماليًا كبيرًا بقيمة 5 ملايين يورو لضم الجناح البرازيلي الشاب في الانتقالات الشتوية.

وذكرت الصحيفة، أن نادي سانتا كلارا البرتغالي رفض رحيل اللاعب المتألق بأقل من 10 ملايين يورو وهو الأمر الذي يمثل صدمة بالنسبة للنادي الأهلي الذي كان يرغب في ضم اللاعب البرازيلي الشاب في الميركاتو الشتوي.

من هو جابرييل سيلفا؟

وانضم الجناح البرازيلي جابرييل سيلفا صاحب الـ22 عامًا إلى نادي سانتا كلارا قادما من بالميراس البرازيلي في صيف 2022 .

ولعب الجناح البرازيلي 21 مباراة مع فريق سانتا كلارا في الموسم الحالي سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة مع الفريق البرتغالي هذا الموسم.