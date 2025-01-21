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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال 24 ساعة بلغت 270 عسكريا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال 24 ساعة بلغت 270 عسكريا ودبابة أبرامز وعربة مشاة قتالية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، خلال الليلة الماضية، 55 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات.

وأوضحت أماكن إسقاط الطائرات المسيرة وهي 22 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 10 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 6 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 4 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

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