القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيهات اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء علي نور الدين، نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وبقيادة المقدم محمد حلمي رئيس مباحث قسم شرطة المعادي تم استهداف العقار المُشار إليه وضبطهم حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 2متر).

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.