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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق دهس شخصا وتسبب في وفاته بمدينة نصر

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق مركبة " توك توك" لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص محدثاً إصابته التى أودت بحياته بمدينة نصر. 

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا يفيد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر إصطدام مركبة "توك توك" به ، وإستيلاء قائد المركبة على متعلقاته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة اللواء علي نور الدين نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة القسم) ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

إجراء التحريات أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق توك توك بالإصطدام بأحد الأشخاص