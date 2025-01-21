بروتوكول تعاون لنقابات المهندسين والمحامين والصحفيين مع 7 معامل تحاليل

في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء عنهم، شهدت نقابة المهندسين، توقيع بروتوكول تعاون يجمع بين نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين من جهة، و7 معامل تحاليل طبية كبرى ذات سمعة متميزة وتمتلك مجتمعة 190 فرعًا على مستوى الجمهورية، وهي معامل الشمس (66 فرعًا)، ومعامل النحاس (40 فرعًا)، وبرفكت لاب (20 فرعًا)، ومعامل ترست (18 فرعاً)، وأكيو لاب (18 فرعًا)، ومعامل النيل (13 فرعًا) ومختبرات العرب (15 فرعًا).

حضر مراسم التوقيع عدد من القيادات النقابية والطبية البارزة، وعلى رأسهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، والمهندس سمير أبو الفتوح وكيل لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين.

وشارك في توقيع البروتوكول من جانب معامل التحاليل د. ماهر الجهيني (معامل الشمس)، و د. محمد النحاس (معامل النحاس)، و د. أحمد فكري (برفكت لاب)، وعمر ناجي (معامل ترست)، و د.محمود سعيد (أكيو لاب)، ود. بدوي الخولي (معامل النيل)، ونهى جمال (مختبرات العرب).

المزايا المقدمة للأعضاء بموجب البروتوكول

1. إعفاء الأعضاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات الثلاث من نسبة التحمل على التحاليل الأساسية (21 تحليلًا)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في 6 معامل، وهي معامل النحاس وبرفكت لاب ومعامل ترست، وأكيو لاب ، ومعامل النيل ومختبرات العرب وهي ، وتشمل قائمة التحاليل: (صورة الدم الكاملة - بيلروبين(كلي & مباشر) - فوسفاتيز قلوي – انزيمات كبد (انزيم AST - انزيم ALT) - جما جي تي - بروتينات الدم – البومين - بولينا الدم – كرياتنين- حمض البوليك - سكر في الدم ( صائم ) - سكر في الدم ( فاطر ) - سكر في الدم (عشوائي) - سكر في الدم (تراكمي) - سرعة تجلط الدم - سرعة نزيف الدم - اختبار فصيلة الدم + عامل ريزوس - سرعة الترسيب - تحليل بول كامل - تحليل برازكامل وميكروسكوبي للطفيليات).

2- إعفاء الأعضاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات الثلاث من نسبة التحمل على التحاليل الأساسية (11 تحليلًا)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في معامل الشمس وهي: (صورة دم كاملة- وظائف كبد "ALT& AST"- يوريك أسيد – كرياتينين – سكر صائم – سكر فاطر – سكر عشوائي سكر تراكمي - تحليل بول كامل – تحليل براز).

3.تكلفة الزيارة المنزلية في جميع المعامل 30 جنيهًا للأعضاء المشتركين، بينما يُعفى المشتركون من كبار السن (أكبر من 60 عامًا) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.