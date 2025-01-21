ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في مصر متأثرا بصعوده عالميا

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم ولكن بشكل طفيف وذلك بدعم من الارتفاع الذي سجله سعر أونصة الذهب العالمي عند اعلى مستوى منذ 11 أسبوعا، ولكن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تسبب في ضعف فرص ارتفاع الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء عند 3775 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3773 جنيه للجرام وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 3765 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3760 جنيه للجرام.

وحاول الذهب المحلي الارتفاع اليوم ليتبع تحركات الذهب العالمي ولكنه استمر في تحركاته العرضية بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، الأمر الذي قلص من فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلي.

وبشكل عام تبقى تداولات الذهب في نطاق عرضي بسبب عدم قدرته على اختراق منطقة التداول الحالية بين 3760 – 3800 جنيه للجرام، حيث يبقى الزخم ضعيف وسط ترقب للأوضاع المحلية والعالمية.

هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن تقوم مصر بإصدار سندات دولية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لتهدف إلى جمع من 3 إلى 4 مليار دولار، كما توقع البنك الدولي أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة 6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل ونفس الرقم تقريبا خلال العام المالي التالي.

وتستمر جهود مصر في تدبير العملة الأجنبية بهدف سداد التزامات مصر الخارجية في الوقت الذي تشهد في تراجع في الواردات الدولارية من قناة السويس وضعف إنتاج الغاز.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى في 11 أسبوع وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه يوم أمس.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم في محاولة منه لتتبع حركة الذهب العالمي، ولكن التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تسبب في الحد من ارتفاع السعر بشكل كبير لتستمر التحركات العرضية على المدى القصير.

وتخطى ارتفاع سعر الذهب العالمي المستوى 2730 دولار للأونصة ولكنه تراجع سريعاً من أعلى مستوياته ليقوم بتجميع المزيد من الزخم لاختراق هذا المستوى واستكمال الارتفاع إلى المستوى التاريخي عند 2790 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

حافظ الذهب المحلي عيار 21 على التداول فوق المستوى 3760 جنيه للجرام لتبقى التداولات عرضية تحت المستوى 3800 جنيه للجرام بسبب ضعف الزخم وعدم قدرة السعر للخروج من هذه المنطقة.