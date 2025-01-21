الذهب في أعلى مستوى له خلال 11 أسبوعا

قفزت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوع، وذلك بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب تنصيبه لولاية ثانية يوم أمس، ليتزايد عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر 2024 عند 2733 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2719 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2708 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

واقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، ليتحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير بداية من 19 ديسمبر الماضي.

وبعد أسابيع من التوقعات في الأسواق العالمية حول الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، جاءت تصريحات ترامب يوم أمس خالية من الإشارة إلى البدء الفوري في زيادة التعريفات الجمركية، لتستنتج الأسواق أنه سيستغرق وقتًا أطول في فرض الرسوم الجمركية.

وتسبب هذا في ارتياح في أسواق الأسهم العالمية ولكن التأثير كان سلبي على الدولار الأمريكي الذي انخفض بأكثر من 1% يوم أمس ليساعد سعر الذهب العالمي على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

وانخفاض الدولار كان بسبب أن التوقعات كانت تشير إلى قيام ترامب برفع التعريفات الجمركية بمجرد توليه الرئاسة، وهو ما لم يحدث ولذلك تراجع الدولار بعد أن حافظ على ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى في عامين خلال الفترة الأخيرة.

وترى إدارة ترامب أن فرض التعريفات الجمركية بشكل تدريجي قد يحمي الاقتصاد من تأثير مباغت لارتفاع التضخم، ولكن بشكل عام تعهد ترامب بفرض تعريفات تجارية جديدة على الدول المجاورة له، وعلى الصين لخفض عجزها التجاري. وقد يعيد هذا القوة إلى الدولار مجددا مما يؤثر على أسعار الذهب.

وتتشكل معنويات السوق حاليًا من خلال التفاعل بين التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية وموقف البنك الاحتياطي الفيدرالي النقدي، خاصة بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع والتي زادت من التوقعات بإمكانية خفض الفائدة مجددا خلال هذا العام.

ولكن على المدى القصير قد لا نجد تغيير في السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن التوقعات تشير أن اجتماع البنك في يناير الجاري سيشهد تثبيت أسعار الفائدة بدون تغيير، ويبقى المسار النهائي لأسعار الفائدة هذا العام غير واضح حتى الآن.

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي، وبذلك يتزايد الاستثمار في الذهب منذ بداية العام الجديد ليتزامن هذا من ارتفاع أسعار الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة.

وارتفعت التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير بمقدار 19 طن وهو أعلى مستوى منذ 18 أكتوبر 2024، وذلك بقيادة ارتفاع كبير في التدفقات إلى صناديق المنطقة الأوروبية بمقدار 15.9 طن.