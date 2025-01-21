الكرة النسائية.. زد يواصل تدريباته استعدادا للقاء الأهلي في الدوري

واصل فريق الكرة النسائية لنادي زد، بقيادة محمود خلف، المدير الفني للفريق، تدريباته وذلك في إطار استعداداته لمباريات الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث كانت قد قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل اللقاء الذي يجمع بين فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي وفريق نادي زد والتي كانت ستقام يوم 13 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام يوم 27 يناير بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

ويحتل فريق زد للكرة النسائية، المركز الخامس في ترتيب الدوري النسائي، برصيد 28 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ13 مباراة، فاز في 9 مباريات منها وخسر في 3 مواجهات وتعادل في لقاء، وقد سدد لاعباته 49 هدف في شباك منافسيه.

في المقابل يحتل فريق الأهلي للكرة النسائية، المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة فاز في 12 مباراة منها وخسر في لقاء وحيد، وقد سددت لاعباته 65 هدف.