الصحة العالمية: نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرار انسحابها

أعرب تيدروس أدهانوم، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، عن أسف المنظمة لانسحاب الولايات المتحدة منها.

وأضاف "أدهانوم" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرار انسحابها من المنظمة ونتطلع لحوار بناء معها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهو القرار الذي من شأنه أن يقطع أحد أكبر مصادر التمويل عن المنظمة الأممية.

وقال ترامب: "إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، معتبرًا أن الوكالة الأممية تعاملت بشكل سيئ مع جائحة فيروس كورونا، وأزمات صحية دولية أخرى".

وأضاف ترامب أن المنظمة "فشلت في التصرف بشكل مستقل، بعيدًا عن التأثير السياسي للدول الأعضاء"، مضيفًا أنها "طالبت بمدفوعات باهظة بشكل غير عادل من الولايات المتحدة، والتي لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر، مثل الصين".