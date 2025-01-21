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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء أعمال تمهيد طريق الأنصارية بشبراخيت في البحيرة

تمهيد طريق الانصارية
تمهيد طريق الانصارية بمركز شبراخيت
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.
تواصل محافظة البحيرة جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، بما يدعم التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأهالي المحافظة.
وتابعت الدكتورة جاكلين عازر جهود مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، الأعمال الجارية بمشروع صيانة طريق الأنصارية من كوبري أبو خراش باتجاه شبراخيت بمركز الرحمانية بطول 2 كيلومتر، وبتكلفة 2.6 مليون جنيه ، ضمن خطة "رد الشيء لأصله" للعام المالي 2024/2025.

حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، مما يعزز من مستويات السلامة المرورية ويدعم حركة النقل والتجارة بين المراكز المختلفة.

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