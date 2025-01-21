تأهيل 3 آلاف طالب بالأكاديمية العسكرية للعلوم التكنولوجية الحديثة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتأهيل الشباب المصري وفقاً للأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة بما يواكب رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، وفي إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في إعداد كوادر مؤهلة بالتزامن مع التطور التكنولوجي المستمر في مختلف المجالات، استقبل الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الرؤى للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وذلك بمقر الاكاديمية بالقيادة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء رؤية مستقبلية لإطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، لتأهيل الشباب خاصة خريجى كليات الحاسبات والمعلومات ليكونوا أكثر تخصصاً واحترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الاحتكاك بالعلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتتضمن المبادرة تأهيل ما بين 2000 إلى3000 طالب وطالبة متميزين من مختلف المحافظات في التخصصات التكنولوجية فى مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والالكترونيات والفنون الرقمية، كما تتضمن المبادرة عدة مسارات أكاديمية، وهي دبلوم مصغر ودبلوم تخصصي وماجستير العلوم وماجستير مهنى بالاضافة إلى الفاعليات الثقافية والرياضية وبناء الشخصية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المبادرة كونها تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية، كما أنها تستهدف التعاون مع الجامعات الدولية وكبريات الشركات العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأكاديمية العسكرية المصرية، وتعتمد على التفرغ الكامل للبرنامج التدريبى و الإقامة الكاملة فى مكان التدريب مما يتيح للشباب من مختلف المحافظات فرصة الالتحاق بالمبادرة.

حضر اللقاء الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.