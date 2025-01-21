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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعاون بين "الإتصالات" و"الأكاديمية العسكرية" لتأهيل 3000 طالب على العلوم التكنولوجية الحديثة.. صور

وزير الاتصالات ومدير
وزير الاتصالات ومدير الأكاديمية العسكرية
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استقبل الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له لمناقشة عدد من الرؤى للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وذلك بمقر الأكاديمية بالقيادة الاستراتيجية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بأهمية تأهيل الشباب المصرى وفقاً للأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030، وفى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى إعداد كوادر مؤهلة بالتزامن مع التطور التكنولوجى المستمر فى مختلف المجالات 

وتناول اللقاء رؤية مستقبلية لإطلاق مبادرة مشتركة بالتعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل الشباب خاصة خريجى كليات الحاسبات والمعلومات ليكونوا أكثر تخصصاً وإحترافية فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء الإهتمام بالعلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الإصطناعى.

وتتضمن المبادرة تأهيل ما بين 2000 إلى 3000 طالب وطالبة متميزين من مختلف المحافظات فى التخصصات التكنولوجية فى مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

كما تتضمن المبادرة عدة مسارات أكاديمية وهى دبلوم مصغر ودبلوم تخصصى وماجستير العلوم وماجستير مهنى بالاضافة إلى الفاعليات الثقافية والرياضية وبناء الشخصية.

وأكد الدكتور  عمرو طلعت حرص وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المبادرة كونها تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعملية، كما أنها تستهدف التعاون مع الجامعات الدولية وكبرى الشركات العالمية ، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأكاديمية العسكرية المصرية وتعتمد على التفرغ الكامل للبرنامج التدريبى والإقامة الكاملة فى مكان التدريب مما يتيح للشباب من مختلف المحافظات فرصة الإلتحاق بالمبادرة .

وحضر اللقاء الدكتورة  هدى بركة مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية. 

وزارة الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف زاهر تدريب الشباب الذكاء الاصطناعي العلوم التكنولوجية الحديثة