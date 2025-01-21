إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى وصلة دهشور بمحافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.