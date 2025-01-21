ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل تعليم دمياط يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عملية تسليم المطبعة السرية لمظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية بدمياط امتحان الفصل الدراسي الاول للعام 2024/2025 في مادتي العلوم والتربية الفنية بناء على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية.

وترأس "وكيــل الـوزارة" غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة تمام وصول الاسئلة الي الادارات التعليمية لتوزيعها علي اللجان في التوقيتات المحددة.

وأجرى "عمــارة" جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الامتحانية، بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته التفقدية بمتابعة لجنة بنت الشاطئ الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، و استأنف جولته بمتابعة لجنة اللغات الرسمية بإدارة دمياط التعليمية.

واطمأن "عمــارة" على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر، موجها بعدم خروج الطلاب قبل نهاية الوقت، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة، وعلي جانب آخر وجه الملاحظين بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان ليتمكن الطالب من أداء امتحانه في مناخ مناسب.

وبعودة "وكيــل الــوزارة" إلى ديوان المديرية، توجه إلى غرفة العمليات المركزية ، والتى أكدت أن الامتحانات تسير بشكل جيد وعلى أكمل وجه، وبتواصل غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، أكدت عدم رصد أية شكاوى أو مشكلات.

وأعرب "عمــاره" عن ثقته في قدرة الطلاب على تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتائج مشرفة. وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.