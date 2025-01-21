المشدد 10 سنوات لعاطلين في تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات في تزوير وتقليد الأختام والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية بالساحل.

واكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي تخصصوا في تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين وضبط بحوزتهما الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة، والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي عبارة عن مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية المقلد منسوبين للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للاستخدام في ختم المحررات المزورة، ومجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالي من البيانات مزورة منسوبة للجهات الحكومية بخاتم شعار الجمهورية المقلد، والأدوات المستخدمة في تقليد الأختام واصطناع المحررات المزورة منها، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية